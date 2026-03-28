ஐபிஎல் 2026: எம்.எஸ். தோனி 2 வாரங்கள் விளையாட மாட்டார்!
ஐபிஎல் தொடரில் முதலிரண்டு வாரங்களைத் தவறவிடும் எம்.எஸ். தோனி குறித்து...
எம்.எஸ். தோனி
படம்: சிஎஸ்கே
சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி முதலிரண்டு வாரங்கள் ஐபிஎல் 2026 போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த சீசனில் முழங்காலில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்த தோனிக்கு தற்போது காலின் பின்பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் குணமாக தாமதமாகும் எனக் கூறப்படுவதால் இந்தத் தாமதம் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிகமுறை கோப்பை வென்ற எம்.எஸ். தோனிக்கு 44 வயதாகிறது. ஐபிஎல் போட்டிகளில் வயதான வீரராகவும் அதிக போட்டிகள் (278 போட்டிகள்) விளையாடியவராகவும் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் போட்டிகள் இன்றுமுதல் தொடங்கும் நிலையில், சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் போட்டியில் மார்ச் 30ஆம் தேதி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணில் சந்திக்கிறது.
தோனிக்குப் பிறகு கீப்பராக சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன், உர்வில் படேல், கார்திக் சர்மா இருக்கிறார்கள்.
