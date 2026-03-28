காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!

சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியிருப்பதாவது...

ஐபிஎல் கோப்பைகளுடன் சிஎஸ்கே அணியினர்.

படம்: சிஎஸ்கே.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:06 am

சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், “காயம்பட்ட சிங்கள் அச்சுறுத்தலானது” என நேர்காணலில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறாமல் இருந்தன. குறிப்பாக கடந்த சீசனில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்து ரசிகர்களிடம் மிகுந்த விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது.

கடைசியாக தோனி தலைமையில் 2023ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கோப்பை வென்றது. பின்னர், கடந்த சீசனில் ருதுராஜ் காயம் காரணமாக வெளியேற, பாதியில் தோனி கேப்டனாக பொறுப்பேற்று சில போட்டிகளில் வென்றார்.

சிஎஸ்கே அணியின் யூடியூப் பக்கத்தில் முன்னாள் வீரர் அபினவ் முகுந்திடம் அளித்த பாட்காஸ்ட் உரையாடலில் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பேசியிருப்பதாவது:

தனிப்பட்ட முறையில் கடந்த சீசனில் எனக்கு மிகுந்த வருத்தம் இருக்கிறது. அணிக்கும் சரி ரசிகர்களுக்கும் மோசமான சீசனாக அமைந்துவிட்டது. இந்த சீசன் நாங்கள் காயம்பட்ட சிங்கங்களாக இருக்கிறோம். சிங்கத்தின் கர்ஜனையை விட அமைதி மிகவும் பயங்கரமானது என்றார்.

தொடர்புடையது

ஜென்டில்மேன் தோனி..! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தொடக்க வீரர்களில் மாற்றம்..! சிஎஸ்கே கேப்டன் அறிவிப்பு!

6 ஆவது முறை கோப்பை: CSK அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்!

வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 நிமிடங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு