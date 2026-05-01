டி20 போட்டிகளில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பின்னுக்குத் தள்ளிய புவனேஷ்வர் குமார்!

டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி புவனேஷ்வர் குமார் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் அகமதாபாதில் நடைபெற்ற நேற்றையப் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருவை வீழ்த்தியது.
இந்தப் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய புவனேஷ்வர் குமார் 4 ஓவர்களில் 28 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 347 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி இரண்டாமிடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்போது புவனேஷ்வர் குமார் அவரை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள இந்திய வீரர்கள்
யுஸ்வேந்திர சஹால் - 391 விக்கெட்டுகள்
புவனேஷ்வர் குமார் - 350 விக்கெட்டுகள்
ஜஸ்பிரித் பும்ரா - 347 விக்கெட்டுகள்
பியூஷ் சாவ்லா - 327 விக்கெட்டுகள்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - 317 விக்கெட்டுகள்
Summary
Bhuvneshwar Kumar has set a record by taking the most wickets in T20 matches.
