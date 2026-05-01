ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் சர்ச்சை..! கொந்தளித்த விராட் கோலி, ஆர்சிபி ரசிகர்கள்!

ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் நடந்த சர்ச்சை குறித்து...

ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் சர்ச்சை. - படங்கள்: ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்.

Updated On :1 மே 2026, 11:38 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் நடந்த சர்ச்சை போட்டியின் போதும் அதற்குப் பிறகு விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.

நேற்றிரவு குஜராத்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி முதலில் பேட்டிங் செய்து 19.2 ஓவர்களில் 155 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து விளையாடிய குஜராத் 15.5 ஓவர்களில் 158/6 ரன்கள் எடுத்து அபாரமாக வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் 7.4ஆவது ஓவரில் அர்ஷத் கான் வீசிய பந்தை ரஜத் படிதார் அடிக்க, ஜேசன் ஹோல்டர் பிடிப்பார். இந்தக் கேட்சில் அவர் பந்தை தரையில் வைப்பதாக ஆர்சிபி ரசிகர்களும் விராட் கோலியும் கூறுகிறார்கள்.

நடுவரின் தீர்ப்பின்படி அவர் பந்தை கீழே வைக்கவில்லை என்கிறார்கள். இந்த விக்கெட்டுக்குப் பிறகு ஆர்சிபி அணி படிப்படியாக இழந்தது. விராட் கோலி நடுவரிடம் இது குறித்து விவாதிப்பார்.

சமூக வலைதளத்தில் பலரும் இது குறித்து தங்களது கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளார்கள். ஆர்சிபி ரசிகர்கள் மிகுந்த கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்கள்.

Summary

Controversy over Rajat Patidar's Dismissal of Holder catch! Virat Kohli and RCB Fans Outraged!

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

சராசரி 65, ஸ்டிரைக் ரேட் 214... மிடில் ஆர்டரில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ரஜத் படிதார்!

போட்டிக்குப் பிறகு... வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் கழுத்தை நெரித்த ஆர்சிபி கேப்டன்!

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

