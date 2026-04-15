சராசரி 65, ஸ்டிரைக் ரேட் 214... மிடில் ஆர்டரில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ரஜத் படிதார்!

ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் குறித்து...

ரஜத் படிதார். - படம்: ஆர்சிபி

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:05 pm

ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஐபிஎல் தொடரில் மிடில் ஆர்டரில் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.

நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் ஆர்சிபி அணி இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை தனது சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்கிறது.

இதுவரை ஆர்சிபி அணி நான்கு போட்டிகளில் மும்பை, சிஎஸ்கே, சன்ரைசர்ஸ் ஆகிய அணிகளுடனான போட்டிகளில் வென்றுள்ளன. ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஒன்றில் மட்டுமே தோல்வியுற்றுள்ளது.

இந்த நான்கு போட்டிகளிலும் ரஜத் படிதார் 195 ரன்கள் அடித்துள்ளார். சராசரி 65ஆகவும் ஸ்டிரைக் ரேட் 214 ஆகவும் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐபிஎல் அணிகளிலேயே பஞ்சாப் அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்குப் பிறகு சிறப்பான மிடில் ஆர்டர் பேட்டராக ரஜத் படிதார் இருக்கிறார். சொல்லப்போனால், ஸ்ரேயாஸை விடவும் ஆதிக்கம் செலுத்துபவராக ரஜத் படிதார் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajat Patidar Dominates the Middle Order in IPL 2026.

போட்டிக்குப் பிறகு... வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் கழுத்தை நெரித்த ஆர்சிபி கேப்டன்!

போட்டிக்குப் பிறகு... வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் கழுத்தை நெரித்த ஆர்சிபி கேப்டன்!

நடப்பு சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைப்பதற்காக விளையாடவில்லை: ரஜத் படிதார்

நடப்பு சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைப்பதற்காக விளையாடவில்லை: ரஜத் படிதார்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸிங்கில் புதிய சாதனை படைத்த ஆர்சிபி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸிங்கில் புதிய சாதனை படைத்த ஆர்சிபி!

பயிற்சி ஆட்டத்தில் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசிய ஜித்தேஷ் சர்மா, ரஜத் படிதார்!

பயிற்சி ஆட்டத்தில் அதிரடியாக அரைசதம் விளாசிய ஜித்தேஷ் சர்மா, ரஜத் படிதார்!

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

ராத்து ராசன் பாடல்!

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

