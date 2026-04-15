சராசரி 65, ஸ்டிரைக் ரேட் 214... மிடில் ஆர்டரில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ரஜத் படிதார்!

ஆர்சிபி அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஐபிஎல் தொடரில் மிடில் ஆர்டரில் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.
நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் ஆர்சிபி அணி இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை தனது சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்கிறது.
இதுவரை ஆர்சிபி அணி நான்கு போட்டிகளில் மும்பை, சிஎஸ்கே, சன்ரைசர்ஸ் ஆகிய அணிகளுடனான போட்டிகளில் வென்றுள்ளன. ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஒன்றில் மட்டுமே தோல்வியுற்றுள்ளது.
இந்த நான்கு போட்டிகளிலும் ரஜத் படிதார் 195 ரன்கள் அடித்துள்ளார். சராசரி 65ஆகவும் ஸ்டிரைக் ரேட் 214 ஆகவும் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐபிஎல் அணிகளிலேயே பஞ்சாப் அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்குப் பிறகு சிறப்பான மிடில் ஆர்டர் பேட்டராக ரஜத் படிதார் இருக்கிறார். சொல்லப்போனால், ஸ்ரேயாஸை விடவும் ஆதிக்கம் செலுத்துபவராக ரஜத் படிதார் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Rajat Patidar Dominates the Middle Order in IPL 2026.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை