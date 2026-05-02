6 ரன்கள் தேவையானபோது 6 யார்க்கர் பந்துகளை வீசிய இளம் பாகிஸ்தான் வீரர்..! யார் இந்த ஹுனைன் ஷா?

பாகிஸ்தான் பிரீமியர் லீக்கில் ஹைதராபாத் கிங்ஸ்மேன் அணி வெற்றி பெற முக்கியமான காரணமாக இருந்த வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹுனைன் ஷா ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
எலிமினேட்டர் 2 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் 20 ஓவர்களில் 186/5 ரன்கள் எடுக்க, அடுத்து விளையாடிய இஸ்லாமாபாத் யுனைடெட் 20 ஓவர்களில் 184/7 ரன்கள் எடுத்து 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றது.
இந்தப் போட்டியில் கடைசி ஓவரில் 6 ரன்கள் தேவையாக இருந்த நிலையில், ஹுனைன் ஷா மிகச் சிறப்பாக பந்துவீசி 3 ரன்கள், 1விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார்.
முதல் 3 ஓவர்களில் 34 ரன்கள் கொடுத்திருந்த அவர், கடைசி ஓவரில் 6 பந்துகளுமே யார்க்கர் பந்துகளாக வீசி, ஆட்ட நாயகன் விருதுக்கு தகுதியானவராக மாறினார்.
இந்த ஹுனைன் ஷா (22 வயது) யார் என்றால், நட்சத்திர பாகிஸ்தான் வீரர் நஷீம் ஷாவின் (23 வயது) தம்பி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அண்ணனைப் போலவே பந்துவீசும் ஸ்டைல் கொண்ட இவர் ஒரே நாளில் உலகம் முழுவதும் கவனம் பெற்றுள்ளார்.
இவரது ஓவர் குறித்து லபுஷேன், “6 பந்துகளுமே யார்க்கர் வீசி இருக்கிறார். என்ன சொல்வது? விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.
வெற்றிக்குப் பிறகு ஹைதராபாத் வீரர்கள் களத்தில் துள்ளிக்குதிக்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
Summary
Hunain Shah defends six off final over as Hyderabad reach PSL final
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை