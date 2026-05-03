சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்; வெற்றி தொடருமா?

ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் ஹைதராபாதில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி விளையாடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக சமரன் அறிமுக வீரராக களமிறங்குகிறார். ஹர்ஷ் துபேவுக்குப் பதிலாக ஹர்ஷல் படேல் விளையாடுகிறார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் டிம் செய்ஃபெர்ட்டுக்குப் பதிலாக ஃபின் ஆலன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ரமன்தீப் சிங்குக்குப் பதிலாக மணீஷ் பாண்டே பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
தொடர்ச்சியாக ஐந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று வலுவாக உள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், வெற்றிநடையை தொடரும் முனைப்பில் களம் காண்கிறது.
In the IPL match against the Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad won the toss and elected to bat.
