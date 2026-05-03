Dinamani
ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப்!விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழைகேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொகுதியில் வெடிபொருள்கள் பறிமுதல்! வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்த பாஜக முயற்சி! தேர்தல் ஆணையத்துக்கு திமுக கடிதம் ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப் பேச்சு! விஜய்யை முன்வைத்து பல சூதாட்டங்கள்: தொல். திருமாவளவன்நாளைமுதல் கத்தரி வெய்யில் ஆரம்பம்!
/
கிரிக்கெட்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்; வெற்றி தொடருமா?

ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

News image

அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் - படம் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எக்ஸ்)

Updated On :3 மே 2026, 9:47 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் ஹைதராபாதில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி விளையாடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக சமரன் அறிமுக வீரராக களமிறங்குகிறார். ஹர்ஷ் துபேவுக்குப் பதிலாக ஹர்ஷல் படேல் விளையாடுகிறார்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் டிம் செய்ஃபெர்ட்டுக்குப் பதிலாக ஃபின் ஆலன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ரமன்தீப் சிங்குக்குப் பதிலாக மணீஷ் பாண்டே பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

தொடர்ச்சியாக ஐந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று வலுவாக உள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், வெற்றிநடையை தொடரும் முனைப்பில் களம் காண்கிறது.

Summary

In the IPL match against the Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad won the toss and elected to bat.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்!

தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்!

சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள்!

சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு; பிளேயிங் லெவனில் இரண்டு மாற்றங்கள்!

சிஎஸ்கே பேட்டிங்; 2-வது வெற்றி கிடைக்குமா?

சிஎஸ்கே பேட்டிங்; 2-வது வெற்றி கிடைக்குமா?

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுக்கு எதிராக கொல்கத்தா பந்துவீச்சு! முதல் வெற்றி யாருக்கு?

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுக்கு எதிராக கொல்கத்தா பந்துவீச்சு! முதல் வெற்றி யாருக்கு?

வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு