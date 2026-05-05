ரயான், ரோஹித் விளாசல்: வெற்றியுடன் மீண்டது மும்பை

Updated On :5 மே 2026, 5:30 am IST

ஐபிஎல் போட்டியின் 47-ஆவது ஆட்டத்தில் மும்பை இண்டியன்ஸ் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னௌ சூப்பா் ஜயன்ட்ஸை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தியது.

முதலில் லக்னௌ 20 ஓவா்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 228 ரன்கள் சோ்க்க, மும்பை 18.4 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

தொடா்ந்து 3 தோல்விகளை சந்தித்த மும்பை இந்த வெற்றியுடன் மீண்டிருக்க, லக்னௌ தொடா்ந்து 6-ஆவது தோல்வியுடன் துண்டுள்ளது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற மும்பை, ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. லக்னௌ இன்னிங்ஸில் ஜாஷ் இங்லிஸ் 3 பவுண்டரிகளுடன் 13 ரன்களுக்கு வெளியேறினாா். மிட்செல் மாா்ஷ் - நிகோலஸ் பூரன் இணை 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 94 ரன்கள் சோ்த்து ஸ்கோரை உயா்த்தியது. பூரன் 21 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 8 சிக்ஸா்களுடன் 63 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.

அடுத்து கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பேட் செய்ய வர, மாா்ஷ் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 44 ரன்களுக்கு விடைபெற்றாா். பின்னா் எய்டன் மாா்க்ரம் களம் புக, பந்த் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 15 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா். கடைசி விக்கெட்டாக, அக்ஷத் ரகுவன்ஷி 1 சிக்ஸருடன் 11 ரன்களுக்கு வெளியேறினாா்.

ஓவா்கள் முடிவில் எய்டன் மாா்க்ரம் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 31, ஹிம்மத் சிங் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 40 ரன்களோடு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். மும்பை பௌலா்களில் காா்பின் பாஷ் 2, கஸான்ஃபா், வில் ஜாக்ஸ், ரகு சா்மா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

பின்னா் 229 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய மும்பை அணியில், ரயான் ரிக்கெல்டன் - ரோஹித் சா்மா கூட்டணி முதல் விக்கெட்டுக்கே 143 ரன்கள் சோ்த்து, வெற்றிக்கான தூரத்தில் பாதியைக் கடந்தது.

ரிக்கெல்டன் 32 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸா்களுடன் 83, ரோஹித் 44 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸா்களுடன் 84 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தனா்.

பின்னா் வந்தோரில் திலக் வா்மா 11, கேப்டன் சூா்யகுமாா் யாதவ் 2 பவுண்டரிகளுடன் 12 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனா். முடிவில், நமன் திா் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 23, வில் ஜாக்ஸ் 1 சிக்ஸருடன் 10 ரன்கள் சோ்த்து அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.

லக்னௌ பௌலா்களில் எம்.சித்தாா்த் 2, முகமது ஷமி, மோசின் கான் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

