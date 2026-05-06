ஐபிஎல் 2026ல் முதல்முறை... சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் சாதனை!

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் முதல்முறையாக சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் பார்ட்னர்ஷிப்பில் 100 ரன்கள் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங் கடந்த மூன்று சீசன்களாகவே மிகுந்த விமர்சனத்துக்குள்ளாகி வருகிறது. இந்த சீசனில் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
அருண் ஜேட்லி திடலில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தில்லி அணி 20 ஓவர்களில் 155/7 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய சிஎஸ்கே அணி 17.3 ஓவர்களில் 159/2 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் 45 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட் விழுந்தபோது கார்த்திக் சர்மா களமிறங்கினார். சஞ்சு சாம்சன் 87* ரன்கள், கார்திக் சர்மா 41* ரன்கள் எடுத்தார்கள். கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த இந்த பார்ட்னர்ஷிப் 114 ரன்கள் எடுத்து இலக்கை கடக்க வித்திட்டது.
முதல்முறையாக 100 பார்ட்னர்ஷிப்பை கடந்த சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங்கு எக்ஸ் பக்கத்தில் சிறப்புப் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் - கார்த்திக் சர்மா இணை 98* ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
சிஎஸ்கே அணி புள்ளிப் பட்டியலில் 10 புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்தில் இருக்கிறது. மீதமுள்ள 4 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் மூன்றிலாவது வெல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
