முதலிடத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்..! 3ஆவது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்ட ஆர்சிபி!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அபாரமான வெற்றியினால் அந்த அணி புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
நேற்றிரவு ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் 20 ஓவர்களில் 235/4 ரன்கள் எடுக்க, பஞ்சாப் கிங்ஸ் 20 ஓவர்களில் 202/7 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 33 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதனால், புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
முதலிடத்தில் இருந்த பஞ்சாப் இரண்டாமிடத்துக்கும் இரண்டாமிடத்திலிருந்த ஆர்சிபி மூன்றாமிடத்துக்கும் மாறியுள்ளன.
தோல்வியே சந்திக்காமல் இருந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியுற்றிருக்கிறது. இதனால், அந்த அணியின் பிளே ஆஃப்ஸுக்கான நம்பிக்கையும் குறைந்துகொண்டே வருகிறது.
ஐபிஎல் 2026: புள்ளிப் பட்டியல்
1. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - 14 புள்ளிகள்
2. பஞ்சாப் கிங்ஸ் - 13 புள்ளிகள்
3. ஆர்சிபி - 12 புள்ளிகள்
4. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் -1 2 புள்ளிகள்
5. குஜராத் டைட்டன்ஸ் - 12 புள்ளிகள்
6. சிஎஸ்கே - 10 புள்ளிகள்
Summary
Sunrisers Hyderabad moved top of the table rcb slided to third place
