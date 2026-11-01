ஃபகர் ஸமான் சதம்: முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரினை வென்றது பாகிஸ்தான்!
முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரினை வென்ற பாகிஸ்தான் அணி குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஃபகர் ஸமான் - படம்: ஐசிசி
இங்கிலாந்து, இலங்கை, பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கான முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இலங்கையை வீழ்த்தி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணி வென்றது.
பாகிஸ்தானில் லாகூரில் உள்ள கடாஃபி திடலில் நேற்றிரவு (அக்டோபர் 31) முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 50 ஓவர்களில் 325/8 ரன்கள் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கமிந்து மெண்டிஸ் 131 ரன்கள் குவித்தார். பாகிஸ்தான் சார்பில் நான்கு வீரர்கள் தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்கள்.
அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி 48.3 ஓவர்களில் 331/7 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. இதில் தொடக்க வீரர் ஃபகர் ஸமான் 127 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
சாத் பெய்க் 74, அராஃபத் மின்ஹாஸ் 61 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார்கள். இலங்கை சார்பில் தில்ஷான் மதுஷங்க 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்.
ஆட்ட நாயகனாக ஃபகர் ஸமான் தேர்வாக, தொடர் நாயகனாக அராஃபத் மின்ஹாஸ் தேர்வானார். இருவருமே பாகிஸ்தான் வீரர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக பாகிஸ்தான் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
Spectacular batting sees Pakistan secure victory in the tri-series final over Sri Lanka ð¥— ICC (@ICC) October 31, 2026
ð: https://t.co/hpiOYpz7O2 pic.twitter.com/7md0rayV20
Summary
ODI Tri-Series, Fakhar Zaman century Pakistan won by 3 wkts
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