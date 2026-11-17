பந்துவீச்சில் மிரட்டும் பாகிஸ்தான்: 36 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்த இலங்கை!
இலங்கை - பாகிஸ்தான் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ரஸாவுல்லா கொண்டாட்டம் - AP Photo/Anjum Naveed
இலங்கை - பாகிஸ்தான் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்துவரும் இலங்கை அணி 17.1 ஓவரில் 36 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. இதில் ஐவருமே ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர்கள் லஹிரு உடாரா 4 ரன்கள், பசிந்து சூரியபந்தரா 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்கள். டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் தினேஷ் சண்டிமால் 7 ரன்கள், கமிந்து மெண்டிஸ் 8, தனஞ்செய டி சில்வா 1 ரன்னுக்கும் ஆட்டமிழந்தார்கள்.
பாகிஸ்தான் சார்பில் சாகிப் கான் முதல் விக்கெட்டையும் முகமது அப்பாஸ், ரஸாவுல்லா தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள். சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்கள் அசத்தி வருகிறார்கள்.
இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடரை 2-1 என வென்ற பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடரையும் வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கிறது. முதல் டெஸ்ட் சமனில் முடிந்ததால், கடைசி டெஸ்ட் போட்டியான இதில் வென்றாக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது.
தற்போது, இலங்கை அணி மதிய உணவு இடைவேளை வரைக்கும் 29 ஓவர்களில் 85/6 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. களத்தில் சோனல் தினுஷா - மிலன் பிரியநாத் ரத்நாயகே விளையாடி வருகிறார்கள்.
அதிகபட்சமாக குசல் மெண்டிஸ் 32 ரன்கள் எடுத்து ஆமிர் ஜமால் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
The moment Razaullah grabs his second wicket. pic.twitter.com/yDCSwUjKD4— CricFlick (@CricFlick_pk) November 17, 2026
Summary
Pakistan’s bowling proves lethal: Sri Lanka loses 5 wickets for 36 runs!
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