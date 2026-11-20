29 ஆண்டுகளுக்குப் பின்... டெஸ்ட் வெற்றி இல்லாமல் ஆண்டை நிறைவு செய்த இலங்கை அணி!
ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில்கூட வெற்றி பெறாமல் 2026-ஐ நிறைவு செய்த இலங்கை அணியைப் பற்றி...
இலங்கை அணியினர்.
நடப்பாண்டில் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில்கூட வெற்றி பெறாமல் 2026-ஐ இலங்கை அணி நிறைவு செய்துள்ளது.
பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இலங்கை அணி மூன்று டி20 மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. பாகிஸ்தான் - இலங்கை இடையேயான முதல் போட்டி சமனில் முடிவடைந்த நிலையில் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்றது. இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 98 ரன்களுக்கும் பாகிஸ்தான் 325 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தன.
அதனைத் தொடர்ந்து 227 ரன்கள் பின்னிலையுடன் ஆட்டத்தை தொடங்கிய இலங்கை அணி அணி இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் 316 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதனால், இலங்கை அணிக்கு 90 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் பாகிஸ்தான் அணி 13 ஓவர்களில் 90/2 ரன்கள் எடுத்து இலக்கைக் கடந்து 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணி அபார வெற்றியைப் பெற்று, டெஸ்ட் தொடரை 1-0 எனக் கைப்பற்றியது.
2026 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை அணிக்கு கடைசி டெஸ்ட் போட்டியான ராவல்பிண்டி டெஸ்ட் போட்டியிலும் இலங்கை அணி தோல்வியைத் தழுவியது. இதன்மூலம், நடப்பு காலண்டர் ஆண்டில் 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய இலங்கை அணி 3 போட்டிகள் சமனிலும், மூன்று போட்டிகள் தோல்வியையும் தழுவி வெற்றியே இல்லாமல் ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது.
கடந்த 1997 ஆம் ஆண்டு ஒரு வெற்றிகூட இல்லாமல் டெஸ்ட் தொடரை இலங்கை அணி நிறைவு செய்திருந்த நிலையில், 29 ஆண்டுகள் கழித்து நடப்பாண்டிலும் இலங்கை அணி பரிதாபமான நிலையில் ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது.
Summary
Sri Lanka have gone through the entire 2026 calendar year without winning a single Test match, a drought not seen since 1997.
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