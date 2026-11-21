உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஷுப்மன் கில், ரிஷப் பந்த் புதிய சாதனை!
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் ரிஷப் பந்த் இருவரும் புதிய சாதனை படைத்துள்ளனர்.
கேப்டன் ஷுப்மன் கில் - ரிஷப் பந்த் - படம் | AP
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் ரிஷப் பந்த் இருவரும் புதிய சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்க, இந்திய அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது.
மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 486 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது. கே.எல்.ராகுல் சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 290 பந்துகளில் 136 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
அவரைத் தொடர்ந்து, கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 98 ரன்கள், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்கள், தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்கள் மற்றும் ரிஷப் பந்த் 55* ரன்கள் எடுத்தனர்.
Two contrasting styles, one elite club ð@ShubmanGill and @RishabhPant17 become the first two Indians respectively to cross the 3000-run mark in the ICC World Test Championship ð#TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/RWVQyzguFW— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
இந்தப் போட்டியில் ஷுப்மன் கில் 98 ரன்கள் மற்றும் ரிஷப் பந்த் 55* ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சிக்கான போட்டிகளில் 3000 ரன்களைக் கடந்து இருவரும் சாதனை படைத்துள்ளனர். மேலும், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 3000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இந்திய வீரர்கள் என்ற சாதனையையும் அவர்கள் படைத்துள்ளனர்.
முதல் இன்னிங்ஸில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் இந்திய அணி, நியூசிலாந்தைக் காட்டிலும் 118 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the World Test Championship matches, Indian team captain Shubman Gill and Rishabh Pant have both set a new record.
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