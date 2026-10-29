நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியை தொடங்கிய ஷுப்மன் கில்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியை இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தொடங்கியுள்ளார்.
ஷுப்மன் கில் - படம் | பிசிசிஐ
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியை இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தொடங்கியுள்ளார்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
டி20 தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் வருகிற நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி ஆக்லாந்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், நியூசிலாந்து சென்றடைந்த இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஒருநாள் தொடருக்கான பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.
Getting into the groove ðª— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
Captain @ShubmanGill, @klrahul and Gurnoor Brar train in Auckland for the upcoming ODI series against New Zealand.
Visuals from the same ðð#NZvIND #TeamIndia pic.twitter.com/Kd6DkXMrkK
நான்காவது டி20 போட்டி நடைபெறும் ஈடன் பார்க் திடலில்தான் முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், இன்று இந்திய அணியுடன் இணைந்த கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தீவிர பேட்டிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரின்போது, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் பல சாதனைகளை படைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இதுவரை இந்திய அணிக்காக 149 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷுப்மன் கில் 7625 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 8000 ரன்கள் என்ற சாதனையை நோக்கி அவர் நகர்ந்து வருகிறார்.
இதுவரை இந்திய அணிக்காக 70 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷுப்மன் கில் 3713 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இந்தத் தொடரின்போது, அவர் ஒருநாள் போட்டிகளில் 4000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Indian team captain Shubman Gill has begun training for the ODI series against New Zealand.
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