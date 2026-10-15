குல்தீப் யாதவை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்கியது ஏன்? அஸ்வின் கேள்வி!
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலிருந்து குல்தீப் யாதவை நீக்கியது ஏன் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
படம் | பிசிசிஐ
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலிருந்து குல்தீப் யாதவை நீக்கியது ஏன் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையில் இதுவரை நான்கு போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நான்காவது டி20 போட்டி நேற்று (அக்டோபர் 14) ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகள் பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - கோப்புப் படம்
இந்த நிலையில், டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலிருந்து குல்தீப் யாதவை அணி நிர்வாகம் நீக்கியது ஏன் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஆடுகளங்களில் பவுன்சர் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஆடுகளங்கள் எப்போதும் உகந்ததாக இருக்காது. ஆனால், மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் பேட்டர்கள் குல்தீப் யாதவுக்கு எதிராக விளையாடத் தடுமாறினார்கள். அப்படிப்பட்ட வீரரை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்கியது சரியான முடிவாகத் தெரியவில்லை. அவர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்திருந்தால் 15-20 ரன்களை தவிர்த்திருக்கலாம் என்றார்.
முதல் இரண்டு டி20 போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்ற குல்தீப் யாதவ், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. முதல் டி20 போட்டியில் 33 ரன்கள் விட்டுக் கொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய அவர், இரண்டாவது போட்டியில் 53 ரன்கள் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார்.
டி20 தொடருக்கு முன்பாக நடைபெற்ற 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணிக்காக குல்தீப் யாதவ் அதிக விக்கெட்டுகளைக் (7 விக்கெட்டுகள்) கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Ravichandran Ashwin has questioned why Kuldeep Yadav was left out of the Indian team's playing eleven.
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