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இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும்: முன்னாள் கேப்டன்

இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

படம் | பிசிசிஐ

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இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான நான்காவது டி20 போட்டி ஹைதராபாதில் நேற்று (அக்டோபர் 14) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது. 248 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 223 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது தோல்வியடைந்தது.

இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணி சேஸிங்கில் தங்களை முதலில் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். பேட்டர்கள் பொறுப்பினை எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டால், இந்திய அணி வெற்றி பெறாது. இதுபோன்ற பேட்டிங்குக்கு உகந்த ஆடுகளங்களில் இரண்டு முறை தொடர்ச்சியாக உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால், ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இது எதுவுமே நடைபெறவில்லை.

சஞ்சு சாம்சன் அணிக்கு மிகவும் அதிரடியான தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தித் தந்தார். ஆனால், மற்ற பேட்டர்கள் யாரும் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அபிஷேக் சர்மா அவரது தரத்துக்கு ஏற்ற ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. கீமோ பால் விரித்த வலையில் இஷான் கிஷன் விக்கெட்டினை பறிகொடுத்தார். சதம் விளாசியதிலிருந்து கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரிடமிருந்து பெரிய ரன்கள் வரவில்லை என்றார்.

5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இரண்டு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 17) பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது.

Summary

Former Indian captain Sunil Gavaskar has stated that the Indian team's batters need to play with greater responsibility.

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