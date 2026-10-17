இந்தியா - மே.இ.தீவுகள் கடைசி டி20: மழையால் டாஸ் சுண்டுவதில் தாமதம்!
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான ஐந்தாவது டி20 போட்டிக்கு மழை காரணமாக டாஸ் சுண்டுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
படம் | பிசிசிஐ
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான ஐந்தாவது டி20 போட்டிக்கு மழை காரணமாக டாஸ் சுண்டுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசுவாமி திடலில் இன்று (அக்டோபர் 17) நடைபெறுகிறது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டிக்கு மழை காரணமாக டாஸ் சுண்டுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மழை நின்றவுடன் டாஸ் சுண்டப்பட்டு ஆட்டம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இரண்டு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளுடன் சமனில் உள்ள நிலையில், தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் கடைசிப் போட்டிக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The toss for the fifth T20 match between India and the West Indies has been delayed due to rain.
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