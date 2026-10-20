ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல் சதம்: வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த டெம்பா பவுமா!
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமாவின் வரலாற்றுச் சதம் குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் டெம்பா பவுமா - படம்: ஏபி
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல் டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்து வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
'கிகெபெர்ஹா’ திடலில் முதல் முறையாக சதம் அடித்த கேப்டனாகவும் பவுமா சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக, 1992ல் இந்தியாவுக்கு எதிராக கெப்லர் வெஸ்ஸல்ஸ் 95 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் முதலிரண்டு நாள்களில் 97 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தென்னாப்பிரிக்க அணி தடுமாறி வந்தது. பொறுமையாக விளையாடிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா 226 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக முதல் சதம் அடித்த பவுமாவுக்கு இது மொத்தமாக ஐந்தாவது சதம் என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது. 'கிகெபெர்ஹா’ திடலில் முதல்முறையாக ஒரு கேப்டனாக சதம் அடித்து வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
ஐந்து சதத்தில் நான்கு சதங்கள் கேப்டனாக இருக்கும்போது அடித்துள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது. தற்போது, 92 ஓவர்களில் தெ.ஆ. அணி 284 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.
கேப்டன் டெம்பா பவுமா 108* ரன்களுடனும் ஷிமோன் ஹார்மர் 17* ரன்களுடனும் விளையாடி வருகிறார்கள். முதல் டெஸ்ட்டில் தோற்ற தெ.ஆ. அணிக்கு இந்தப் போட்டி முக்கியமானதாக இருக்கிறது.
- Hundred vs Australia â— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2026
- Hundred vs England â
- Hundred vs Pakistan â
- Hundred vs Sri Lanka â
- Hundred vs West Indies â
5 TEST HUNDREDS FOR TEMBA BAVUMA - The best South African Test batter in this decade doing the magic when series on the line ð pic.twitter.com/GJ7QM0vthK
Summary
First century against Australia: Temba Bavuma creates history!
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