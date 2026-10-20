இரட்டை சதத்தை தவறவிட்ட பவுமா: 422 ரன்கள் பின்னிலையில் ஆஸ்திரேலியா!
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்சியில் டெம்பா பவுமா - படம்: ஏபி
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதல் நாளில் 12.2 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசப்பட்டன. அதில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது.
இரண்டாம் நாள் முடிவில் தெ.ஆ. 43 ஓவர்களில் 97 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. மூன்றாவது நாளில் 425 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகள் இழந்திருந்த போது டிக்ளேர் செய்தது.
இந்தப் போட்டியில் கேப்டன் டெம்பா பவுமா 334 பந்துகளில் 179 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இவருடன் மார்கோ யான்சென் 85, ஷிமோன் ஹார்மெர் 82 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
ஆஸ்திரேலியா சார்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 5, மிட்செல் ஸ்டார்க் 3, மார்னஸ் லபுஷேன் 1 விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள். தற்போது, ஆஸி. அணி 422 ரன்கள் பின்னிலையில் இருக்கிறது.
ஆஸ்திரேலிய தொடக்க வீரர் நிக் மேடின்சன் டக் அவுட்டானார். ககிசோ ரபாரா இவரது விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.
Summary
Bavuma misses out on a double century; Australia trails by 422 runs!
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