பவுமாவின் நிதானம், யான்செனின் அதிரடியால் மீண்ட தென்னாப்பிரிக்கா!
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
அரை சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் டெம்பா பவுமா, மார்கோ யான்சென் - படங்கள்: ஏபி
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி மூன்றாம் நாளில் மழையின் குறுக்கீடு இல்லாமல் தொடங்கியுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதல் நாளில் 12.2 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசப்பட்டன. அதில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது.
இரண்டாம் நாள் முடிவில் தெ.ஆ. 43 ஓவர்களில் 97 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. மூன்றாவது நாளில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது.
கேப்டன் டெம்பா பவுமா 189 பந்துகளில் 76 ரன்களும் மார்கோ யான்சென் 71 பந்துகளில் 72 ரன்களும் எடுத்துள்ளார்கள். மதிய உணவு இடைவேளையில் 72 ஓவர்கள் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 216 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா சார்பில் ஸ்காட் போலாண்ட் 4, மிட்செல் ஸ்டார்க் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார்கள். மாட் ரென்ஷா எடுத்த விக்கெட் நடுவர் ரிவிவ் மூலமாக மாற்றப்பட்டது.
இரண்டு நாள்களாக தடுமாறி வந்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு பவுமா - யான்சென் கூட்டணி நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
Summary
South Africa recovers, thanks to Bavuma’s composure and Jansen’s explosive play!
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