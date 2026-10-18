The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடல்! விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் சொர்க்கத்தில் சந்திப்பார்கள்: பிரேமலதாஒருநாள் மழைக்கே சென்னை மாநகரமே தத்தளிக்கிறது: தவெக அரசை விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்தொடர் விடுமுறை: சென்னை மாநகர் பேருந்துகளில் 3 நாள்களில் 4.15 லட்சம் பேர் பயணம்!சென்னையில் உள்ள 21 சுரங்கப் பாதைகளில் தண்ணீர் தேக்கம் இல்லை: மாநகராட்சி தகவல்!

செயின்ட் ஜார்ஜ் திடலில் மழை..! தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸி. போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம்!

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...

Groundsmen walk on the covers as rain delays match on day one of the second cricket test match between South Africa and Australia, in Gqeberha, South Africa, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/ Themba Hadebe)

செயின்ட் ஜார்ஜ் திடலில் மழையினால் ஆடுகளத்தின் பிட்சை மூடும் ஊழியர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி மழையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் முதல் பந்து வீசாமலேயே போட்டி தாமதமாகியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. கேப்டன் கம்மின்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இன்று மதியம் இந்திய நேரப்படி 1.30 மணிக்கு தொடங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால், மழையினால் தாமதமாகியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என டெஸ்ட் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இரண்டவது டெஸ்ட் கிகெபெர்ஹா செயின்ட் ஜார்ஜ் பூங்காவில் நடைபெறுகிறது. கடைசி போட்டி கேப் டவுனில் அக்.27ல் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், மழை சற்று தீவிரமாக இருப்பதால் போட்டி தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. காற்று குறைவாக வீசுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முதல் போட்டி ஐந்து நாள்கள் நடைபெற்று விறுவிறுப்பாகச் சென்றது. அதில் ஆஸ்திரேலியா 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இதுவரை டெஸ்ட்டில் தோல்வியே சந்திக்காத கேப்டனாக இருந்த டெம்பா பவுமா முதல்முறையாக இந்த டெஸ்ட்டில் தோல்வியுற்றார். பாட் கம்மின்ஸ் அவரது தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்தார்.

Summary

South africa St George's Park Test Match start delayed due to rain

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதல் டெஸ்ட்: தென்னாப்பிரிக்கா 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு; ஆஸி. 106 ரன்கள் முன்னிலை!

முதல் டெஸ்ட்: தென்னாப்பிரிக்கா 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு; ஆஸி. 106 ரன்கள் முன்னிலை!

டர்பன் டெஸ்ட்டில் ஆஸி. பேட்டிங்..! 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிக் மேடின்சன் அறிமுகம், லபுஷேனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!

டர்பன் டெஸ்ட்டில் ஆஸி. பேட்டிங்..! 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிக் மேடின்சன் அறிமுகம், லபுஷேனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து கேமரூன் கிரீன் விலகல்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து கேமரூன் கிரீன் விலகல்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

விடியோக்கள்

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்