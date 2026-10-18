சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் தேவாவின் உடல்!
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடல் இறுதிச் சடங்குக்காக அவரது சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுவது குறித்து...
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் தேவாவின் உடல்.
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவின் உடல் இறுதிச் சடங்குக்காக அவரது சொந்த ஊரான சங்கரமநல்லூருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது.
புகழ்பெற்ற தமிழ்த் திரைப்பட இசையமைப்பாளரும், தேனிசைத் தென்றல் என்று போற்றப்பட்டவருமான தேவா(75) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சனிக்கிழமை (அக். 17) காலமானார்.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 400-க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்த தேவாவுக்கு தென்னிந்திய திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், மறைந்த தேவாவின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே உள்ள சக்கரமநல்லூருக்கு சாலை வழியாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அங்கு அவருக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற உள்ளது.
Summary
The body of late composer Deva is being taken to his hometown of Sankaramanallur for the last rites.
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