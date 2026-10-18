விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் சொர்க்கத்தில் சந்திப்பார்கள்: பிரேமலதா
விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் சொர்க்கத்தில் சந்திப்பார்கள் என பிரேமலதா பேசியிருப்பது குறித்து...
இசையமைப்பாளர் தேவா, தேமுதிக தலைவரும் நடிகருமான விஜயகாந்த். - கோப்புப்படம்
விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் சொர்க்கத்தில் சந்திப்பார்கள் என தேமுதிக பொதுச்செயலர் பிரேமலதா ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 18) பேசியுள்ளார்.
புகழ்பெற்ற தமிழ்த் திரைப்பட இசையமைப்பாளரும், தேனிசைத் தென்றல் என்று போற்றப்பட்டவருமான தேவா(75) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சனிக்கிழமை (அக். 17) காலமானார்.
இதைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உடலுக்கு திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்துக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பிரேமலதா பேசியதாவது:
கேப்டன் விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் இன்று பூமியில் இல்லை என்றாலும் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்தில் மீண்டும் சந்திப்பார்கள். ஏனென்றால், அவர்கள் இரண்டு பேருக்குமான நட்பு சாதரணமானதல்ல. அந்த அளவுக்கு உண்மையான பாசத்துடன் பழகியவர்கள். தேனிசைத் தென்றல் தேவா என்றால் உலகமெல்லாம் தெரியும். அண்ணன் - தம்பி, குடும்பம் என அனைவருக்கும் ஓர் உதாரணமாக வாழ்ந்து விட்டுச் சென்றிருக்கிறார்.
அவர் எங்கும் மறையவில்லை. அவருடைய இசை காற்றில் கலந்திருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரை அவரது பேரும் புகழும் நிச்சயமாக நிலைத்திருக்கும். அவர் மறைந்துவிட்டார் என்ற செய்தி உண்மையிலேயே பெரிய அதிர்ச்சி. அவருக்கும் அவரது குடும்பத்துக்கும் எங்கள் குடும்பம், கட்சி சார்பாக ஆழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்தார்.
Summary
DMDK General Secretary Premalatha said on Sunday (Oct. 18) that Vijayakanth and Deva will meet in heaven.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.