உங்களுடன் பழகிய நினைவுகள் என்றும் என் மனதை விட்டு நீங்காது: தேவாவுக்கு சூர்யா இரங்கல்!
உங்களுடன் பழகிய நினைவுகள் என்றும் என் மனதை விட்டு நீங்காது என மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு நடிகர் சூர்யா இரங்கல் தெரிவித்தது குறித்து...
உங்களுடன் பழகிய நினைவுகள் என்றும் என் மனதை விட்டு நீங்காது என மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு நடிகர் சூர்யா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
புகழ்பெற்ற தமிழ்த் திரைப்பட இசையமைப்பாளரும், தேனிசைத் தென்றல் என்று போற்றப்பட்டவருமான தேவா(75) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சனிக்கிழமை (அக். 17) காலமானார்.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 400-க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்த தேவாவுக்கு தென்னிந்திய திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து நடிகர் சூர்யா தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
உங்கள் இசையும், அன்பும், உங்களுடன் பழகிய நினைவுகளும் என்றும் என் மனதை விட்டு நீங்காது தேவா சார். குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் என் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
Actor Suriya has expressed his condolences to the late music composer Deva, saying that the memories of spending time with you will never leave my mind.
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