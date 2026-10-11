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முதல் டெஸ்ட்: தென்னாப்பிரிக்கா 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு; ஆஸி. 106 ரன்கள் முன்னிலை!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

Australian players rejoicing after taking a wicket.

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் - படம் | AP

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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக மாட் ரென்ஷா 190 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, பாட் கம்மின்ஸ் 43 ரன்கள், மார்னஸ் லபுஷேன் 37 ரன்கள், நாதன் லயன் 27 ரன்கள், ஸ்டீவ் ஸ்மித் 25 ரன்கள் எடுத்தனர்.

தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பில் வியான் முல்டர் 4 விக்கெட்டுகளையும், மார்கோ யான்சென் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஆன்ரிச் நோர்கியா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், சிமோன் ஹார்மர் ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த தென்னாப்பிரிக்கா!

ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தென்னாப்பிரிக்க அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக டேவிட் பெடிங்ஹம் 73 பந்துகளில் 49 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, அய்டன் மார்க்ரம் 37 ரன்கள், சிமோன் ஹார்மர் 35* ரன்கள், கேசவ் மகாராஜ் 34 ரன்கள், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 32 ரன்கள் மற்றும் வியான் முல்டர் 30 ரன்கள் எடுத்தனர்.

ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் லயன் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பியூ வெப்ஸ்டர் ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார்.

106 ரன்கள் என்ற முன்னிலையுடன் ஆஸ்திரேலிய அணி அதன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது.

Summary

In the first Test match against Australia, the South African team was bowled out for 284 runs in its first innings.

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