தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து கேமரூன் கிரீன் விலகல்!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.
கேமரூன் கிரீன் - படம் | ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், டெஸ்ட் தொடர் வருகிற அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.
Terrible news for the Aussie allrounder: https://t.co/D0vz79VVz3#SAvAUS pic.twitter.com/k7ompN5sb2— cricket.com.au (@cricketcomau) October 6, 2026
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியின்போது, கேமரூன் கிரீனுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அடிவயிற்றுப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து விலகுவதை தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்டு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் கேமரூன் கிரீன் விளையாட மாட்டார். அவர் காயத்திலிருந்து நன்றாக குணமடைந்து வருகிறார். இந்தத் தொடரின் பிற்பகுதியில் அவர் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்புவார் என நம்புகிறோம் என்றார்.
Summary
Australian all-rounder Cameron Green has withdrawn from the first Test match against South Africa due to injury.
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