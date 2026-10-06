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தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து கேமரூன் கிரீன் விலகல்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.

Cameron Green

கேமரூன் கிரீன் - படம் | ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

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தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், டெஸ்ட் தொடர் வருகிற அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் விலகியுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியின்போது, கேமரூன் கிரீனுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அடிவயிற்றுப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் முதல் டெஸ்ட்டிலிருந்து விலகுவதை தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்டு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் கேமரூன் கிரீன் விளையாட மாட்டார். அவர் காயத்திலிருந்து நன்றாக குணமடைந்து வருகிறார். இந்தத் தொடரின் பிற்பகுதியில் அவர் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்புவார் என நம்புகிறோம் என்றார்.

Summary

Australian all-rounder Cameron Green has withdrawn from the first Test match against South Africa due to injury.

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