இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு நிறைய செய்துள்ளீர்கள்; ஹர்மன்பிரீத் கௌரை பாராட்டிய யுவராஜ் சிங்!
இந்திய அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள ஹர்மன்பிரீத் கௌர் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங் பேசியுள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் கௌர் - படம் | ஐசிசி
இந்திய அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள ஹர்மன்பிரீத் கௌர் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங் பேசியுள்ளார்.
அனைத்து வடிவிலான போட்டிகளுக்குமான இந்திய அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதாக ஹர்மன்பிரீத் கௌர் இன்று (அக்டோபர் 6) அறிவித்துள்ளார். கேப்டனாக தனது கடைமை முடிந்துவிட்டதாக தெரிவித்த அவர், கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், கேப்டனாக இந்திய அணிக்காக உங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுத்துள்ளீர்கள் என ஹர்மன்பிரீத் கௌரை முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக யுவராஜ் சிங் அவரது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: அணியின் கேப்டனாக இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு உங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுத்துள்ளீர்கள். பொறுப்பு, அழுத்தம், ஏற்ற, இறக்கங்கள் என அனைத்து சூழல்களிலும் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தியுள்ளீர்கள். இந்திய அணிக்காகவும், நாட்டுக்காகவும் கேப்டனாக நீங்கள் செய்துள்ள சாதனைகள் அனைத்துக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்திய மகளிர் அணிக்கு உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த ஒரே கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Former Indian player Yuvraj Singh has spoken about Harmanpreet Kaur, who has announced her decision to step down as the captain of the Indian team.
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