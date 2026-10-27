ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் முன்னேற்றம்!
ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான பேட்டர்கள் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் கௌர் - படம் | ஐசிசி
ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான பேட்டர்கள் தரவரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
இந்திய அணி தற்போது ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், நாளை (அக்டோபர் 28) மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி வதோதராவில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
ஐசிசியின் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 8-வது இடத்தில் உள்ளார். இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனான ஸ்மிருதி மந்தனா தரவரிசையில் முதலிடத்திலிருந்து இரண்டாவது இடத்துக்கு சறுக்கியுள்ளார். தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் லாரா வோல்வர்ட் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டரான தீப்தி சர்மா பேட்டிங் தரவரிசையில் நான்கு இடங்கள் முன்னேறி 23-வது இடம் பிடித்துள்ளார். பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் தீப்தி சர்மா 8-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் இளம் வீராங்கனைகளில் ஒருவரான பிரதீகா ராவல் பேட்டிங் தரவரிசையில் 7 இடங்கள் முன்னேறி 21-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹர்மன்பிரீத் கௌர் சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 121 பந்துகளில் 126 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆசிய விளையாட்டில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் தலைமையிலான இந்திய அணி தங்கப் பதக்கம் வென்ற நிலையில், அவர் அண்மையில் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Former Indian team captain Harmanpreet Kaur has moved up in the ICC ODI batting rankings.
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