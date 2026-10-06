இந்திய கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார் ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர்!
இந்திய மகளிரணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...
ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர்.
இந்திய மகளிரணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
37 வயதான ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர், 2016 ஆம் ஆண்டு முதல்முறையாக இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார்.
அதைத்தொடர்ந்து 2022-ஆம் ஆண்டில் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான கேப்டன் பதவி கிடைத்தது. அதன்பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டில் அனைத்துவித போட்டிகளுக்கான கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
Summary
Indian women's cricket team's long-serving captain Harmanpreet Kaur on Tuesday stepped down from her position in all three formats, saying that she has done her duty as leader and is now "ready to play for the love of the game again.
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