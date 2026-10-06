The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி சென்ற எம்.பி.க்கள் தடுத்து நிறுத்தம்! சாலையில் அமர்ந்து தர்னா!கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகல்! ‘முதுகில் குத்தும் தவெக அரசுக்கு செவிலியர்கள்தான் இரையா?’ - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைவுசெவிலியர்களின் போராட்டம் தற்காலிகமாக வாபஸ்மதுராந்தகம்: வாக்குச்சாவடியில் இயந்திரத்தில் பழுது - வாக்குப்பதிவு நிறுத்தம்

இந்திய கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார் ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர்!

இந்திய மகளிரணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...

ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர்.

Published On :

இந்திய மகளிரணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

37 வயதான ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர், 2016 ஆம் ஆண்டு முதல்முறையாக இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார்.

அதைத்தொடர்ந்து 2022-ஆம் ஆண்டில் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான கேப்டன் பதவி கிடைத்தது. அதன்பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டில் அனைத்துவித போட்டிகளுக்கான கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

Summary

Indian women's cricket team's long-serving captain Harmanpreet Kaur on Tuesday stepped down from her position in all three formats, saying that she has done her duty as leader and is now "ready to play for the love of the game again.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தடகளத்தில் முதல் தங்கம்... இந்த மகளிரணியில் தமிழக வீராங்கனையும் பங்கேற்பு!

தடகளத்தில் முதல் தங்கம்... இந்த மகளிரணியில் தமிழக வீராங்கனையும் பங்கேற்பு!

இந்திய அணியில் நமன் திர் அறிமுகம்..! அதிரடியில் களமிறங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!

இந்திய அணியில் நமன் திர் அறிமுகம்..! அதிரடியில் களமிறங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!

இந்தியாவுக்கு 4ஆவது தங்கம்: 10 எடிஷனில் 9 முறை சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் ஆடவர் கபடி அணி!

இந்தியாவுக்கு 4ஆவது தங்கம்: 10 எடிஷனில் 9 முறை சாம்பியன் ஆகியிருக்கும் ஆடவர் கபடி அணி!

கேப்டனாக 150-வது போட்டி... ஹர்மன்பிரீத் கௌர் தலைமையில் அபார வெற்றி!

கேப்டனாக 150-வது போட்டி... ஹர்மன்பிரீத் கௌர் தலைமையில் அபார வெற்றி!

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!