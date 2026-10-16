இளம் வீராங்கனைகளுக்கு ஹர்மன்பிரீத் கௌர் வழிகாட்டியாக இருப்பார்: ஸ்மிருதி மந்தனா
இளம் வீராங்கனைகளுக்கு ஹர்மன்பிரீத் கௌர் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருப்பார் என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
ஹர்மன்பிரீத் கௌர் - ஸ்மிருதி மந்தனா
இளம் வீராங்கனைகளுக்கு ஹர்மன்பிரீத் கௌர் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருப்பார் என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஹர்மன்பிரீத் கௌர் அண்மையில் அவரது கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார். இதனையடுத்து, அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டார். ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையிலான இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இருதரப்பு தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இளம் வீராங்கனைகளுக்கு ஹர்மன்பிரீத் கௌர் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருப்பார் என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஹர்மன்பிரீத் கௌர் இந்திய அணியை நீண்ட காலமாக கேப்டனாக வழிநடத்தியுள்ளார். அவர் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர். அவரது அனுபவம் அணியில் உள்ள இளம் வீராங்கனைகள் பலருக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்பதை என்னால் உறுதியாகக் கூற முடியும். இளம் வீராங்கனைகள் பலரும் அவரிடமிருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள உள்ளார்கள் என்றார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான முதல் டி20 போட்டி இன்று (அக்டோபர் 16) நடைபெறுகிறது. கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா இந்திய அணியை வழிநடத்தவுள்ள முதல் போட்டி இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Indian team captain Smriti Mandhana has stated that Harmanpreet Kaur will be an excellent mentor for young female players.
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