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நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகியுள்ளார்.

Ishan Kishan

இஷான் கிஷன் - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகியுள்ளார்.

இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்று (அக்டோபர் 22) தொடங்கியது.

கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

நேற்றையப் போட்டியில் இஷான் கிஷன் 3 பந்துகளில் ஒரு ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இந்தப் போட்டியின்போது, இஷான் கிஷனுக்கு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து அவர் விலகியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகியதை உறுதிசெய்த பிசிசிஐ, அவரது உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி நாளை (அக்டோபர் 24) கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெறுகிறது.

Summary

Ishan Kishan has been ruled out of the second T20I against New Zealand.

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