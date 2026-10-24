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2ஆவது டி20: இந்தியா பந்துவீச்சு..! பிளேயிங் லெவனில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி குறித்து...

Vaibhav comes in team india

பிளேயிங் லெவனில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி! - படம்: பிசிசிஐ

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இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியாவின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவனில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணைந்துள்ளார். அவர் இஷான் கிஷனுக்கு மாற்றாக களமிறங்குவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள இந்திய அணி 5 டி20, 5 ஒருநாள், 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது. டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்த நிலையில், இரண்டாவது டி20 போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் திடலில் நடைபெறுகிறது. சோனி லைவ் செயலிலும் தொலைக்காட்சியிலும் இந்தப் போட்டியை நேரலையில் காணலாம்.

இந்திய அணி: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், அக்சர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்

நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், மாட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன்

Summary

India have won the toss and have opted to field, Ishan is injured, so Vaibhav comes in for him.

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