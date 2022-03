தமிழ் முறைப்படி திருமணம் செய்த மேக்ஸ்வெல்: சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியான காணொளி

ஆஸ்திரேலியத் தமிழ்ப் பெண் வினி ராமனை 2017 முதல் காதலித்து வந்தார் மேக்ஸ்வெல். கடந்த வருடம் இருவருக்கும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணப் புகைப்படங்களை இருவரும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட்டார்கள்.

இந்தியப் பெண்ணை மணந்த 2-வது ஆஸி. கிரிக்கெட் வீரர், மேக்ஸ்வெல். இதற்கு முன்பு ஆஸி. வீரர் ஷான் டைட், மஷும் சின்ஹா என்கிற இந்தியப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்தார்.

இந்நிலையில் சென்னையில் மேக்ஸ்வெல் - வினி ராமன் இருவருக்கும் தமிழ் முறைப்படியும் திருமணம் நடைபெற்றது. தமிழ்த் திருமணங்களில் உள்ள மூன்று முறை மாலை மாற்றுதல் சடங்கில் மேக்ஸ்வெல்லும் வினி ராமனும் கலந்துகொண்ட காணொளி சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

ஐபிஎல் போட்டியில் மேக்ஸ்வெல்லை ரூ. 11 கோடிக்குத் தக்கவைத்துள்ளது ஆர்சிபி அணி. அடுத்தச் சில நாள்களில் அணியினருடன் அவர் இணையவுள்ளார்.



Many congratulations to Glenn Maxwell and Vini on their marriage. pic.twitter.com/p3CnH9UaEX