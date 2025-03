டி20 போட்டிகளில் முதல் முறையாக 5 விக்கெட்டுகள்; மிட்செல் ஸ்டார்க் புதிய சாதனை!

We are 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙘-𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙠𝙚𝙙 by this spell 👊⭐



First FIFER of #TATAIPL 2025 and it belongs to Mitchell Starc 🫡



Updates ▶️ https://t.co/L4vEDKzthJ#TATAIPL | #DCvSRH | @DelhiCapitals pic.twitter.com/KNjvQqqq5Q