அஸ்வின் சேர்க்கப்படவில்லையா..? ட்விட்டரில் குவியும் எதிர்ப்புகள்

இங்கிலாந்துடனான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டத்தில் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சேர்க்கப்படாததற்கு ட்விட்டரில் எதிர்ப்புகள் எழுந்து வருகின்றன.

இங்கிலாந்து, இந்தியா அணிகளுக்கிடையிலான முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் டிரென்ட் பிரிட்ஜில் இன்று (புதன்கிழமை) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தார்.

இந்திய அணியில் சுழற்பந்துவீச்சாளர் அஸ்வின் சேர்க்கப்படவில்லை. சுழற்பந்துவீச்சாளராக ரவீந்திர ஜடேஜா மட்டுமே அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் ஜாஸ்பிரீத் பூம்ரா, முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ், ஷர்துல் தாக்குர் என 4 பேர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிக்க | முதல் டெஸ்டில் அஸ்வின், இஷாந்த் இல்லை: இங்கிலாந்து முதல் பேட்டிங்

இதில் அஸ்வின் சேர்க்கப்படாததற்கு ட்விட்டரில் கடுமையான எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வருகின்றன. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி ஆட்டத்துக்குப் பிறகு, டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியுடன் இணையும் முன் அஸ்வின் கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஆட்டம் விளையாடினார். இதில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் சிறப்பாகப் பந்துவீசி 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

Ashwin dropped from the team on account of not uploading enough pictures from the streets of England & instead whiling his time away by playing county cricket, preparing for the series. #ENGvIND