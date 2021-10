தோனி போல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் இந்தியாவுக்குக் கிடைக்கவில்லை: ரிஷப் பந்தை சீண்டும் விராட் கோலி (விடியோ)

விராட் கோலியும் ரிஷப் பந்தும் வேடிக்கையாகப் பேசிக்கொள்ளும் விடியோவை ஸ்டார் போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமனில் அக்டோபர் 17 முதல் நவம்பர் 14 வரை நடைபெறுகிறது. துபை, அபுதாபி, ஷார்ஜா, ஓமன் என நான்கு பகுதிகளில் டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறவுள்ளது. இந்தியாவில் நடத்தப்படவிருந்த டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி, கரோனா சூழல் காரணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. தகுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் முடிந்தபிறகு அதிலிருந்து தேர்வாகும் 4 அணிகள், ஏற்கெனவே தேர்வான 8 அணிகளுடன் இணைந்து பிரதான சுற்றான சூப்பர் 12-ல் அக்டோபர் 23 முதல் போட்டியிடவுள்ளன. இந்திய அணி தனது முதல் ஆட்டத்தை அக்டோபர் 24 அன்று பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுகிறது.

இந்நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டங்களுக்கான விளம்பரமாக விராட் கோலி - ரிஷப் பந்த் இடையிலான வேடிக்கையான உரையாடல் கொண்ட விடியோவை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

விடியோ கால் மூலமாக ரிஷப் பந்திடம் பேசுகிறார் விராட் கோலி.

ரிஷப், டி20 கிரிக்கெட்டில் சிக்ஸர்கள் தான் வெற்றியைத் தரும் - கோலி

கவலை வேண்டாம். தினமும் நான் பயிற்சி எடுக்கிறேன். ஒரு விக்கெட் கீப்பர் தான் உலகக் கோப்பையில் சிக்ஸர் அடித்து இந்திய அணி வெல்ல காரணமாக இருந்தார் - ரிஷப் பந்த் (2011 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் தோனி சிக்ஸர் அடித்ததைக் குறிப்பிடுகிறார்.)

ஆமாம். ஆனால் தோனிக்குப் பிறகு ஒரு நல்ல விக்கெட் கீப்பர் இந்தியாவுக்குக் கிடைக்கவில்லை. - கோலி

நான் தான் இந்தியாவின் விக்கெட் கீப்பர் - ரிஷப் பந்த்

அணியில் ஏராளமான விக்கெட் கீப்பர்கள் உள்ளார்கள். பயிற்சி ஆட்டங்களில் யார் விளையாடுகிறார்கள் என்று பார்ப்போம் - கோலி.

இந்திய அணி அக்டோபர் 18 அன்று இங்கிலாந்தையும் அக்டோபர் 20 அன்று ஆஸ்திரேலியாவையும் பயிற்சி ஆட்டங்களில் எதிர்கொள்கிறது. இரவு 7.30 மணிக்குத் தொடங்கும் இரு ஆட்டங்களும் தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகின்றன.

.@imVkohli remembers @msdhoni while calling @RishabhPant17



Learn why in Part 1 of #SkipperCallingKeeper & stay tuned for Part 2!#LiveTheGame, ICC Men's #T20WorldCup 2021:#INDvENG | Oct 18, Broadcast: 7 PM, Match: 7.30 PM#INDvAUS | Oct 20, Broadcast: 3 PM, Match: 3.30 PM pic.twitter.com/SLYXUQj75g