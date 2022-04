66 வயதில் 2-வது திருமணம் செய்யும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அருண் லால்

இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அருண் லால், விரைவில் 2-வது திருமணம் செய்யவுள்ளார்.

66 வயது அருண் லால் இந்திய அணிக்காக 1982 முதல் 1989 வரை 16 டெஸ்டுகள், 13 ஒருநாள் ஆட்டங்களில் விளையாடியுள்ளார். தற்போது பெங்கால் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளராக உள்ளார். கடந்த 2020-ம் ஆண்டு 13 வருடங்கள் கழித்து ரஞ்சி கோப்பை இறுதிச்சுற்றுக்கு பெங்கால் தகுதி பெற்றது. தற்போது, ரஞ்சி கோப்பை காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் அருண் லால் விரைவில் 2-வது திருமணம் செய்யவுள்ளார். நீண்டநாளாகக் காதலித்து வரும் 38 வயது புல் புல் சஹாவை மே 2 அன்று திருமணம் செய்யவுள்ளார். திருமண அழைப்பிதழும் அருண் லாலும் புல் புல் சஹாவும் பங்கேற்ற திருமணத்துக்கு முந்தைய நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன.

Arun Lal shared the invitation for his second marriage with his long-time friend Bul Bul Saha on May 2nd, 2022

