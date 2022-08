கால்பந்து உலகக் கோப்பை: டிக்கெட் விற்பனை அமோகம்

2022 கால்பந்து போட்டி கத்தாரில் நவம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 18 வரை நடைபெறுகிறது. தோஹாவைச் சுற்றியுள்ள 8 மைதானங்களில் 64 ஆட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன. 2022 கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் 32 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நவம்பர் 20 அன்று தொடக்க ஆட்டத்தில் கத்தார் - ஈகுவடார் அணிகள் மோதுகின்றன.

4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிகள் ஃபிஃபா சர்வதேசக் கால்பந்து கூட்டமைப்பால் நடத்தப்படுகிறது. ஃபிஃபா 21-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி 2018-ல் ரஷியாவில் முதல்முறையாக நடைபெற்றது. தரவரிசையில் 7-வது இடத்தில் இருந்த பிரான்ஸ் அணி உலகக் கோப்பையை வென்றது. குரோஷியாவை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. 2026-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, கனடா நாடுகள் பெற்றுள்ளன. இப்போட்டியில் 48 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.

இந்நிலையில் கால்பந்து உலகக் கோப்பையை நேரில் பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காண்பித்து வருகிறார்கள். இதுவரை 24.5 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகியுள்ளதாக ஃபிஃபா அமைப்பு கருத்து தெரிவித்துள்ளது. கேமரூன் vs பிரேசில், பிரேசில் vs செர்பியா, போர்ச்சுகல் vs உருகுவே, கோஸ்டா ரிகா vs ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா vs டென்மார்க் ஆகிய ஆட்டங்களை நேரில் பார்க்க ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காண்பித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கத்தார், சவுதி அரேபியா, அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இங்கிலாந்து, ஆர்ஜெண்டினா, பிரேசில், வேல்ஸ், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் டிக்கெட்டுகளை அதிகமாக வாங்குகிறார்கள் என்றும் ஃபிஃபா தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

2022 கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்ற அணிகள்

ஐரோப்பா

ஐரோப்பாவிலிருந்து 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. 64 வருடங்களுக்குப் பிறகு வேல்ஸ் தகுதி பெற்றுள்ளது.

பிரான்ஸ், ஸ்விட்சர்லாந்து, இங்கிலாந்து, செர்பியா, ஸ்பெயின், பெல்ஜியம், டென்மார்க், நெதர்லாந்து, குரோசியா, ஜெர்மனி, போர்ச்சுகல், போலந்து, வேல்ஸ்.

தென் அமெரிக்கா

4 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

பிரேசில், ஆர்ஜெண்டினா, உருகுவே, ஈகுவடார்.

வட அமெரிக்கா

4 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. 1986-க்குப் பிறகு கனடா முதல்முறையாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

கனடா, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா, கோஸ்டா ரிக்கா

ஆப்பிரிக்கா

5 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

கேம்ரூன், கானா, செனகல், துனிசியா, மொராக்கோ.

ஆசியா

6 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. போட்டியை நடத்தும் நாடு என்பதால் கத்தார் நேரடியாகத் தகுதி பெற்றது.

கத்தார், ஆஸ்திரேலியா, சவுதி அரேபியா, ஜப்பான், ஈரான், தென் கொரியா.



2022 கால்பந்து உலகக் கோப்பை

குரூப் ஏ

கத்தார், ஈகுவடார், செனகல், நெதர்லாந்து

குரூப் பி

இங்கிலாந்து, ஈரான், அமெரிக்கா, வேல்ஸ்

குரூப் சி

ஆர்ஜெண்டினா, சவுதி அரேபியா, மெக்சிகோ, போலந்து

குரூப் டி

பிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, டென்மார்க், துனிசியா

குரூப் இ

ஸ்பெயின், கோஸ்டா ரிக்கா, ஜெர்மனி, ஜப்பான்

குரூப் எஃப்

பெல்ஜியம், கனடா, மொராக்கோ, குரோசியா

குரூப் ஜி

பிரேசில், செர்பியா, ஸ்விட்சர்லாந்து, கேம்ரூன்

குரூப் ஹெச்

போர்ச்சுகல், கானா, உருகுவே, தென் கொரியா.