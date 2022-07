நீச்சல் போட்டி: தேசிய சாதனை படைத்த மாதவன் மகன்

புவனேஸ்வரில் நடைபெறும் 48-வது ஜூனியர் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் நடிகர் மாதவனின் மகன் வேதாந்த் தேசிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்றுள்ளார்.

கலிங்கா அரங்கத்தில் நடைபெறும் போட்டியில் 1500 மீ. ஃப்ரீஸ்டைல் போட்டியில் 16:01.73 விநாடிகளில் தூரத்தைக் கடந்து தங்கம் வென்றார் வேதாந்த். இதற்கு முன்பு இதே 1500 மீ. ஃப்ரீஸ்டைல் போட்டியில் 16:06.43 என இருந்த தேசிய சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.

மாதவனின் மகன் வேதாந்த், மஹாராஷ்டிரத்தின் சார்பாக இப்போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளார். வேதாந்தின் இந்த வெற்றியை ட்விட்டரில் மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ள மாதவன், போட்டியின் காணொளியையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

Never say never . National Junior Record for 1500m freestyle broken. @VedaantMadhavan pic.twitter.com/Vx6R2PDfwc