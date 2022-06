அட, இப்படி கூட ஒருவர் அவுட் ஆக முடியுமா? (விடியோ)

எதிர்முனையில் இருக்கும் சக பேட்டர் எந்த விதத்திலாவது ஒரு பேட்டர் ஆட்டமிழப்பதற்குக் காரணமாக முடியுமா?

ரன் அவுட் செய்யலாம். ஆனால் கேட்ச்சால் ஆட்டமிழப்பதற்கு?

இப்படி ஒரு சம்பவம் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து டெஸ்டில் நடைபெற்றுள்ளது.

லீட்ஸில் நடைபெறும் 3-வது டெஸ்டில் முதல் நாளன்று நியூசிலாந்து அணி, 90 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 225 ரன்கள் எடுத்தது. மிட்செல் 78, பிளண்டல் 45 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார்கள்.

ஹென்றி நிகோல்ஸ் 19 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். எப்படித் தெரியுமா?

சுழற்பந்து வீச்சாளர் லீச் வீசிய பந்தை அவர் அடிக்க, பந்து நேராக எதிர்முனையில் இருந்த சக பேட்டர் மிட்செல் பக்கம் வேகமாகச் சென்றது. தன்னை நோக்கி பந்து வந்ததால் அதற்கு வழிவிட பேட்டைத் தூக்கினார் மிட்செல். ஆனால் அந்தப் பந்து எதிர்பாராதவிதமாக மிட்செல்லின் பேட்டில் பட்டு பிறகு மிட் ஆஃப் பகுதியில் நின்றுகொண்டிருந்த லீஸிடம் கேட்ச் ஆக மாறியது. எங்கு அடித்த பந்து கடைசியில் எங்குச் சென்று சேர்ந்தது பாருங்கள்!

இப்படி இன்னொரு பேட்டரின் பேட்டில் பந்து பட்டு அதைக் கேட்ச் பிடித்தால் அது அவுட் தானா?

எம்சிசி விதிமுறைகளின் படி ஒரு பேட்டர் அடித்த பந்து - நடுவர், ஃபீல்டர், எதிர்முனையில் உள்ள பேட்டர் மீது பட்டு அதை கேட்ச் பிடித்தால் அது அவுட் தான்.



An unfortunate dismissal? Yes. But wholly within the Laws.



Law 33.2.2.3 states it will be out if a fielder catches the ball after it has touched the wicket, an umpire, another fielder, a runner or the other batter.



