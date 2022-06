டிஎன்பிஎல்-லில் கெளதம் மேனன் மகன் எப்படிப் பந்துவீசினார்?: ஆட்டத்தின் விடியோ

பிரபல இயக்குநர் கெளதம் மேனனின் மகன் ஆர்யா யோகன் மேனன், டிஎன்பிஎல் போட்டியில் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

ஜூன் 25 அன்று திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற சேலம் - நெல்லை அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் அறிமுகமானார் 19 வயது யோஹன். சேலம் இன்னிங்ஸில் முதல் பந்திலேயே விக்கெட் எடுத்த இடக்கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான யோஹன், 3 ஓவர்கள் வீசி 1 விக்கெட்டுடன் 26 ரன்கள் கொடுத்தார். இந்த ஆட்டத்தில் யோஹன் இடம்பெற்ற நெல்லை அணி வெற்றி பெற்றது. டிஎன்பிஎல் போட்டியில் முதல் பந்திலேயே விக்கெட் எடுத்த 5-வது பந்துவீச்சாளர் என்கிற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார் யோஹன்.

இதற்கு முன்பு தமிழ்நாடு யு1-4 அணிகளில் விளையாடியுள்ளார் யோஹன். ஆரம்பத்தில் நெல்லை அணி, யோஹனைத் தேர்வு செய்யவில்லை. வலைப்பயிற்சிப் பந்துவீச்சாளராகவே அவர் தேர்வானார். இதன்பிறகு யோஹனின் திறமையைப் பார்த்த பயிற்சியாளர் சண்முகம், அணியில் அவரை சேர்த்துக்கொண்டார்.

