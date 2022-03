வார்னேவின் கடைசி டிவிட்: ரசிகர்கள் வேதனை

மறைந்த ஆஸி. கிரிக்கெட் வீரர் ஷேன் வார்னே தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில் கடைசியாகப் பதிவிட்ட டிவிட் ரசிகர்களை வேதனையடையச் செய்திருக்கிறது.

ஆஸி.அணியில் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளரான ஷேன் வார்னே(52) மாரடைப்புக் காரணமாக தாய்லாந்தில் இன்று உயிரிழந்தார்.

முன்னதாக, இன்று வார்னே கடைசியாக தன் டிவிட்டரில் முன்னாள் ஆஸி.கிரிக்கெட் வீரர் ராட் மார்ஷ்(75) மறைந்ததை அறிந்து ‘ராட் மார்ஷ் காலமானார் என்ற செய்தி கேட்டு வருத்தமாக உள்ளது. நம் விளையாட்டின் ஜாம்பவானான அவர் பல இளம் வயதினருக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்கியவர். முக்கியமாக கிரிக்கெட்டை மட்டுமல்லாது ஆஸி மற்றும் இங்கிலாந்து வீரர்களிடமும் ஆழமான நேசத்தை வெளிப்படுத்தியவர். அவருக்கு அஞ்சலி’ எனப் பதிவிட்டார்.

எதிர்பாராத விதமாக ஒரே நாளில் ஆஸி. முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் காலமானது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியதுடன் சிலர் வேதனையுடன் வார்னேவின் பதிவைப் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

Sad to hear the news that Rod Marsh has passed. He was a legend of our great game & an inspiration to so many young boys & girls. Rod cared deeply about cricket & gave so much-especially to Australia & England players. Sending lots & lots of love to Ros & the family. RIP mate