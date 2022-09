6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் விடியோ: தனது மகனுடன் சேர்ந்து பார்க்கும் யுவராஜ் சிங்! 

முன்னாள் இந்திய வீரர் யுவராஜ் சிங் தனது மகனுடன் சேர்ந்து 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்த விடியோவைப் பார்த்து மகிழ்ச்சியடையும் விடியோ இணையத்தில் வைரலானது.

2007-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை மற்றும் 2011-ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் போட்டி உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் முக்கிய ஆல் ரவுண்டராக திகழ்ந்தவர் யுவராஜ் சிங். பின்னர் இவர் 2019-ஆம் ஆண்டு அனைத்துவித கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகையுமான ஹேசல் கீச்சிற்கும் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30ஆம் தேதி ஃபதேகர் சாஹிப் குருத்வாராவில் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த தம்பதிக்கு கடந்த 2022 ஜனவரி மாதம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

2007ஆம் ஆண்டு ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் இங்கிலாந்து வேகப் பந்து வீச்சாளர் பிராட் ஓவரில் 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்தது மிகவும் பிரபலமானது. இதற்கு முந்தைய ஓவரில் இங்கிலாந்தின் ஆல்ரவுண்டர் பிளிண்டாப்புடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதன் கோபத்தில்தான் வந்ததுதான் இந்த 6 சிக்ஸர்கள் என்று கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தற்போதும் பரப்பரபாக பேசுவதை காணலாம்.

தற்போது தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் யுவரஜ் சிங் தனது குழந்தையுடன் இருக்கும் விடியோவை பதிவிட்டு கூறியதாவது:

15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர் அடித்த விடியோவை பார்ப்பதற்கு இதை விட சிறந்த பார்ட்னர் அமையவில்லை.

Couldn’t have found a better partner to watch this together with after 15 years #15YearsOfSixSixes #ThisDayThatYear #Throwback #MotivationalMonday #GetUpAndDoItAgain #SixSixes #OnThisDay pic.twitter.com/jlU3RR0TmQ