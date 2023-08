ரெட் கார்டு வாங்கிய முதல் கிரிக்கெட் வீரர்! 

கரீபியன் ப்ரீமியர் லீக்கின் 12வது போட்டியில் டிகேஆர் (டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ்) அணிக்கு எஸ்கேஎன்பி (செயிண்ட் கிட்ஸ் அண்ட் பாட்ரியாட்ஸ்) அணி 20 ஓவர்களுக்கு 179 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்து. இதில் அதிகபட்சமாக ரூதர்போர்ட் 62 ரன்கள் எடுத்தார்.

இதில் பௌலிங் செய்த டிகேஆர் (பொல்லார்ட்) அணியினர் 19வது ஓவர் வீசும்போது நடுவர் ரெட் கார்டினை அறிவித்தார். 80 நிமிஷங்களில் 19 ஓவர் முடித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் பொல்லார்ட் அணியினர் 80 நிமிஷம் 45 நொடிகள் எடுத்துக் கொண்டனர். இதனால் மெதுவாக பந்து வீசிய காரணத்தினால் ரெட் கார்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

