சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஓய்வு முடிவை அறிவித்த தென்னாப்பிரிக்க முன்னாள் கேப்டன்!

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டீன் எல்கர் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குப் பிறகு சர்வதேசப் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20, 3 ஒருநாள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்த நிலையில், வருகிற டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி தொடங்குகிறது.

இதையும் படிக்க: அவசர காரணங்களுக்காக தாயகம் திரும்பிய விராட் கோலி; தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவாரா?

இந்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டீன் எல்கர் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குப் பிறகு சர்வதேசப் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

The Dean



Pure Class

Pure Elegance

Pure Grit



You left it all on the field and for that we SALUTE you



Read more - https://t.co/C24G3bsE3e#WozaNawe #BePartOfIt pic.twitter.com/E14tEa1Qas