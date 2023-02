6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்த பாகிஸ்தான் வீரர்! (விடியோ) 

பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற பிஎஸ்எல் போட்டியின் பயிற்சி ஆட்டத்தில் (காட்சி கிரிக்கெட்) பெஷாவர் அணியை சேர்ந்த வஹாப் ரியாஸ் பந்துவீச்சில் இப்திகார் அகமது கடைசி ஓவரில் 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்தியுள்ளார்.

கிளாடியேட்டர்ஸ் அணியை சேர்ந்த இப்திகார் 50 பந்துகளில் 94 ரன்கள் எடுத்தார். குஷ்தில் ஷா 36 ரன்களை எடுத்தார். 20 ஓவர் முடிவில் 184 ரன்கள் எடுத்தது.

