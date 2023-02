ஐபிஎல் 2023: சிஎஸ்கே ஆட்டங்களின் அட்டவணை!

ஐபிஎல் 2023 போட்டியின் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை - குஜராத் அணிகள் மோதவுள்ளன.

சிஎஸ்கே அணி சென்னையில் 7 ஆட்டங்களை விளையாடவுள்ளது.

ஐபிஎல் 2022 போட்டியை பாண்டியா தலைமையிலான குஜராத் அணி வென்றது. இந்நிலையில் ஐபிஎல் 2023 போட்டிக்கான அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 31 அன்று தொடங்கும் ஐபிஎல் 2023 போட்டி மே 28 அன்று நிறைவுபெறுகிறது.

ஆமதாபாத்தில் நடைபெறும் தொடக்க ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இறுதி ஆட்டமும் ஆமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

சென்னை, ஆமதாபாத், மொஹலி, லக்னெள, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, தில்லி, கொல்கத்தா, ஜெய்ப்பூர், மும்பை, குவாஹாட்டி, தரம்சாலா ஆகிய நகரங்களில் ஐபிஎல் ஆட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன.

குரூப் ஏ பிரிவில் மும்பை, கேகேஆர், ராஜஸ்தான், தில்லி, லக்னெள ஆகிய அணிகளும் குரூப் பி பிரிவில் சென்னை, சன்ரைசர்ஸ், பஞ்சாப், ஆர்சிபி, குஜராத் ஆகிய அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஏப்ரல் 3 அன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் லக்னெள அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விளையாடவுள்ளது.

இதனால்மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிஎஸ்கே அணி சென்னையில் விளையாடவுள்ளது. சென்னையில் கடைசியாக விளையாடி ஐபிஎல் போட்டியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவேன் என தோனியும் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

சிஎஸ்கே அணியின் ஆட்டங்கள் சென்னையில் ஏப்ரல் 3, ஏப்ரல் 12, ஏப்ரல் 21, ஏப்ரல் 30, மே 6, மே 10, மே 14 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன.

ஐபிஎல் போட்டியில் ஒவ்வொரு அணியும் சொந்த மண்ணிலும் இதர நகரங்களிலும் விளையாடும் முறை இந்த ஆண்டு முதல் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி 10 அணிகளும் பாதி ஆட்டங்களை சொந்த மண்ணிலும் (சிஎஸ்கே அணி சேப்பாக்கத்தில் விளையாடுவது போல) மீதி பாதி ஆட்டங்களை இதர நகரங்களிலும் விளையாடுகின்றன.

ஐபிஎல் 2023 போட்டியை இணையத்தில் இலவசமாக ஒளிபரப்பவுள்ளதாக ஜியோ நிறுவனம் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் போட்டியில் இந்த ஆண்டு முதல் இம்பாக்ட் வீரர் என்கிற மாற்று வீரருக்கு வாய்ப்பளிக்கும் புதிய விதிமுறை அமலுக்கு வரவுள்ளது.

ஐபிஎல் 2023: சிஎஸ்கே அணி விளையாடும் ஆட்டங்கள்

மார்ச் 31: சிஎஸ்கே vs குஜராத்

ஏப்ரல் 3: சிஎஸ்கே vs லக்னெள (சென்னையில்)

ஏப்ரல் 8: சிஎஸ்கே vs மும்பை

ஏப்ரல் 12: சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் (சென்னையில்)

ஏப்ரல் 17: சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி

ஏப்ரல் 21: சிஎஸ்கே vs ஹைதராபாத் (சென்னையில்)

ஏப்ரல் 23: சிஎஸ்கே vs கேகேஆர்

ஏப்ரல் 27: சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான்

ஏப்ரல் 30: சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் (சென்னையில்)

மே 4: சிஎஸ்கே vs லக்னெள

மே 6: சிஎஸ்கே vs மும்பை (சென்னையில்)

மே 10: சிஎஸ்கே vs தில்லி (சென்னையில்)

மே 14: சிஎஸ்கே vs கேகேஆர் (சென்னையில்)

மே 20: சிஎஸ்கே vs தில்லி