விரைவில் மீண்டு வர வேண்டும்: ரிஷப் பந்துக்கு இந்திய அணியினர் வாழ்த்து

கார் விபத்தினால் படுகாயமடைந்துள்ள பிரபல வீரர் ரிஷப் பந்த் விரைவில் மீண்டு வரவேண்டும் என இந்திய அணியினர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்கள்.

உத்தரகண்ட் மாநிலம், ரூா்கியில் உள்ள தனது தாயைப் பாா்க்க தில்லியில் இருந்து ரிஷப் பந்த் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை காரில் சென்றாா். அம்மாநிலத்தின் மங்லௌா் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலைத் தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ரிஷப் பந்த் படுகாயமடைந்தாா்.

விபத்தை நேரில் பாா்த்த அரசு பேருந்து ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் அவரை மீட்டு ரூா்கியிலுள்ள மருத்துவமனையில் முதல் கட்ட சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா். பின்னா், உயா் சிகிச்சைக்காக டேராடூனில் உள்ள மேக்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அவா் மாற்றப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு நெற்றிப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வெட்டுக்காயத்துக்காக ‘பிளாஸ்டிக் சா்ஜரி’ செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் ரிஷப் பந்தின் தலை, முதுகு, காலில் காயங்கள் ஏற்பட்டன. விபத்துக்குள்ளான காா் முழுமையாகத் தீப்பிடித்து உருக்குலைந்தது. விபத்தைத் தொடா்ந்து ரிஷப் பந்தின் தாயாரிடம் பேசிய உத்தரகண்ட் முதல்வா் புஷ்கா் சிங் தாமி, சிகிச்சை செலவை மாநில அரசு முழுமையாக ஏற்கும் என்றாா். பந்துக்கு சிறந்த மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

படுங்காயங்களுடன் தப்பியுள்ள ரிஷப் பந்துக்கு மருத்துவ சிகிச்சையும், ஓய்வும் தேவை என்பதால் இந்தாண்டின் முதல் பாதியில் அவா் மீண்டும் விளையாட வாய்ப்புகள் மிக குறைவு எனப்படுகிறது. எனவே, ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டி, பிப்ரவரியில் தொடங்கும் இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா தொடர் போன்றவற்றில் ரிஷப் விளையாட மாட்டாா் எனத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ரிஷப் பந்த் தற்போது தனி அறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்திய அணி இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடரை இன்று முதல் விளையாடுகிறது. இதையடுத்து கார் விபத்தினால் படுகாயமடைந்துள்ள ரிஷப் பந்த் விரைவில் மீண்டு வரவேண்டும் என இந்திய அணியைச் சேர்ந்த பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட், வீரர்கள் பாண்டியா, சூர்யகுமார் யாதவ், சஹால், இஷான் கிஷன், ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்கள். இதன் விடியோவை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

You are a fighter. Get well soon #TeamIndia wish @RishabhPant17 a speedy recovery pic.twitter.com/oVgp7TliUY