முதல் ஓவரிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஷாஹீன் அப்ரிடி சாதனை! (விடியோ)

பிரபல பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி முதல் ஓவரிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் டி20 பிளாஸ்ட் போட்டிகளில் பிரபல பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி முதல் ஓவரிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஷாஹீன் டி20 பிளாஸ்ட் போட்டியில் நட்டிங்ஹம்ஸ்ரி அணிகாக விளையாடி வருகிறார். வார்விக்ஸ்ரி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டி20 போட்டிகளில் யாரும் இதுவரை நிகழ்த்தாத சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

முதல் இரண்டு பந்துகளில் 2 விக்கெட்டுகளும் பின்னர் கடைசி 2 பந்துகளில் மீதி 2 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்து அசத்தினார்.

இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பலரும் ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Shaheen Shah Afridi took 4 wickets in the first over of the innings.



History in T20 Blast. pic.twitter.com/CtWmvUFaKn